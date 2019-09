Scolarii au primit ghiozdane si rechizite in parcul Expozitiei din Copou - FOTO

Scolarii au primit ghiozdane si rechizite in parcul Expozitiei din Copou 01 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In parcul Expozitiei din Copou, a avut loc un eveniment dedicat copiilor proveniti din familii cu venituri reduse. Au fost impartite 550 de ghiozdane cu rechizite si dulciuri in valoare de 123 de lei fiecare. Aceste cadouri le-au primit copiii care intra in clasa 0 pana in clasa a 8-a. Ghiozdanele si rechizitele au fost achizitionate de Directia de Asistenta Sociala. Prezent la eveniment, primarul Mihai Chirica, a spus ca o natie fara educatie dispare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...