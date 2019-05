Scoli inchise din cauza vizitei Papei Francisc

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul general, Gabriela Firea, a convocat astazi un comandament in vederea organizarii primei vizite in Romania a Sanctitatii Sale Papa Francisc, eveniment care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie. In ceea ce priveste unitatile de invatamant, primul general Gabriela Firea a declarat ca institutiile de invatamant care nu sunt direct afectate de traseul oficial de securitate si de organizare cu restrictii de trafic,va ramane la latitudinea membrilor consiliilor de administritie din respectivele instutii, daca scolile vor fi sau nu inchise. Intalnirea cu Papa Francisc! Iata lista obiectelor INTERZISE - FOTO „In zilele de 30 si 31 mai, cursurile din gradinite, scoli si licee, de pe traseul principal al suveranului Pont ...