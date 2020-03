Scolile raman inchise pana dupa Paste. Dar se deschide Telescoala

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunţat aseară că şcolile rămân închise până după Paște precizând că „în perioada de stare de urgență școlile or să fie închise”.



„Deocamdată nu avem niciun termen pentru perioada de închidere a școlilor, dar în perioada de stare de urgență școlile or să fie închise. În perioada asta este clar că o să avem școlile închise. Până după Paște școlile sunt închise”, a mai spus Monica Anisie.



Asta înseamnă că cel puțin până pe 21 aprilie școlile vor fi închise, Paștele ortodox fiind pe 19 aprilie în acest an.



În schimb de astăzi începe Teleşcoala la TVR2, potrivit paginii oficiale de internet a TVR.



De la ora 09:00 încep cursurile elevii de clasa a VIII-a la Limba și Literatura Română, iar la ora 09:30 încep lecțiile de matematica.

După-amiază, de la ora 15:00 până la ora 16:00, este rândul liceenilor să învețe în fața televizorului.



50 de profesori s-au oferit până acum să prezinte cursuri televizate pentru elevii care urmează să susţină examenele nationale.



Teleşcoala va fi în fiecare zi, de luni până vineri, la TVR2. Lecțiile le veţi putea accesa pe canalul Youtube al TVR, pe site-ul TVR+ și pe www.tvr.ro.



„Teleşcoala” este o emisiune produsă integral de Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecţiilor şi profesorii care vor susţine cursurile. Cursurile se vor găsi atât pe canalul Youtube al TVR, online pe TVR+, cât şi pe site-ul www.tvr.ro.



Orele se vor ţine în studioul virtual al TVR (Studioul 4) de către profesori experimentaţi în predarea cursurilor online: doi profesori pentru materia de clasa a VIII-a şi opt profesori pentru materiile de clasa a XII-a.



Predarea se va face după manualele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, iar pe ecranul virtual elevii-telespectatori vor avea o bună vizibilitate la tot ceea ce lucrează profesorul pe un laptop.