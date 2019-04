Scott Speer a fost arestat pentru incendierea locuinței, dupa ce a avut o disputa violenta cu soția sa

Regizorul american Scott Speer, celebru pentru filmul "Step Up Revolution", a fost arestat pentru incendierea locuinței, după ce a avut o dispută violentă cu soția sa, pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

Surse din poliție au declarat pentru tmz.com că regizorul a fost arestat săptămâna trecută, după ce echipe de polițiști și pompieri s-au deplasat la locuința acestuia din San Fernando Valley.

Speer, care consumase foarte mult alcool, s-a certat cu soția, pe care a lovit-o, provocându-i câteva răni minore, iar apoi a dat foc la o mătură, cu care voia să incendieze toată casa.

Regizorul a fost arestat și apoi eliberat contra unei cauțiuni de 250.000 de dolari.

Scott Speer, în vârstă de 36 de ani, mai este cunoscut pentru regia filmelor "I Still See You" și "Midnight Sun", care au avut-o în rolul principal pe actrița Bella Thorne.