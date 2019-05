Scriitoarea americana Siri Hustvedt, recompensata cu Premiul Printesei de Asturia pentru Literatura pe 2019

Scriitoarea americană Siri Hustvedt, cunoscută pentru romane ca „The Blindfold” (1992), „The Enchantment of Lily Dahl” (1996), „What I Loved” (2003), „The Sorrows of an American” (2008), „The Summer Without Men” (2011) şi „The Blazing World” (2014), a fost recompensată miercuri cu Premiul Prinţesei de Asturia pentru Literatură pe 2019, conform News.ro.

Citește și: Uniunea Europeană, lege cu care TAIE în CARNE VIE - Aceste îngrăsăminte vor fi strict interzise producătorilor

Romancieră, eseistă, poetă şi activistă, Hustvedt, în vârstă de 64 de ani, a scris numeroase bestseller-uri, traduse în peste 30 de limbi, potrivit La Vanguardia.

Cea mai recentă carte a ei, „Memories of the Future”, un roman provocator, amuzant şi riguros din punct de vedere intelectual, completat cu ilustraţii realizate chiar de autoare, a fost lansat anul acesta.

Ea este a opta femeie care primeşte premiul Prinţesei de Asturia pentru Literatură, una dintre cele mai importante distincţii acordate în Spania, în cei 38 de ani de la înfiinţarea lui.

Acest premiu pentru literatură este al cincilea dintre cele opt acordate anual de Fundación Princesa de Asturias, după cel pentru Arte, acordat dramaturgului Peter Brook, comunicare, care a revenit Muzeului Prado, cooperare internaţională, ce a fost acordat educatorului Salman Khan şi Khan Academy, şi pentru sport, schioarei Lindsey Vonn.

Anul trecut, scriitoarea franceză Fred Vargas a fost recompensată cu premiul Prinţesei de Asturia pentru Literatură.