Scriitoarea Herta Müller a denuntat "deriva" dictatoriala din Turcia

Scriitoarea Herta Müller, laureata cu Premiul Nobel pentru Literatura in 2009, a denuntat la Praga, in cadrul Targului "Lumea Cartii" care se va incheia astazi, deriva dictatoriala care, in opinia sa, are loc in Turcia sub conducerea lui Recep Tayyip Erdogan, potrivit EFE. In cadrul unei dezbateri care a avut loc la Cinematograful Lucerna, la care a participat si premiatul cu Nobel peruanul Mario Vargas Llosa, scriitoarea germana a constatat ca tema dictaturilor este "din pacate" o tema recurenta in opera sa si a dat exemplul Turciei ca un caz actual.