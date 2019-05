Scriitoarea Jokha Alharthi din Oman a castigat premiul Man Booker International

Jokha Alharthi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scriitoarea Jokha Alharthi din Oman a castigat aseara premiul Man Booker International pentru romanul „Celestial Bodies”, care urmareste modernizarea tarii sale prin ochii a trei surori. Acesta este prima carte in araba care castiga prestigiosul premiu si primul volum al unei autoare din Oman care a fost tradus in limba engleza, scrie The Guardian. Scriitoarea irlandeza Sally Rooney, marea castigatoare la British Book Awards Premiul in valoare de 50.000 de lire sterline este impartit intre autoare si traducatoarea americana Marilyn Booth. Presedinta juriului, Bettany Hughes, a spus despre roman: „Aflam despre societate in toate gradele ei, de la familiile sarace de sclavi pana la noi ...