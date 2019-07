Scriitori premiati cu Pulitzer, PEN si Goncourt, nominalizati la Oscar si Man Booker Prize, invitati la FILIT

Scriitori premiaţi cu Pulitzer, PEN şi Goncourt, nominalizaţi la Oscar şi Man Booker Prize, se numără între invitaţii celei de-a şaptea ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT), care va avea loc în perioada 2 - 6 octombrie, potrivit news.ro.

Organizatorii au anunţat marţi primii scriitori străini ce vor fi prezenţi la Iaşi.

Richard Ford, unul dintre cei apreciaţi scriitori americani contemporani, primul autor care a primit în acelaşi an premiul Pulitzer şi PEN/ Faulkner Award for Fiction, pentru romanul „Ziua Independenţei”, va fi prezent la FILIT.

La Iaşi va fi prezent şi unul dintre cei mai importanţi scriitori ruşi ai momentului. Mihail Şîşkin este singurul scriitor care a primit toate cele trei mari premii literare ruseşti: Russian Booker Prize, Russian National Bestseller şi Big Book Prize.

De asemenea, publicul va avea ocazia de a o întâlni pe María Dueñas, scriitoarea spaniolă ale cărei romane au devenit bestseller-uri internaţionale, fiind traduse în peste 35 de limbi. Volumul „Iubirile croitoresei” a fost vândut în peste 1 milion de exemplare şi a fost adaptat pentru televiziune, cu mare succes internaţional.

Laureat al premiului Goncourt şi al altor premii literare importante, scriitorul şi traducătorul francez Mathias Enard se va întâlni cu publicul român în cadrul FILIT. Alţi scriitori francezi cunoscuţi care vor fi prezenţi la FILIT sunt Yannick Haennel şi Lionel Duroy.

Întâlniri vor avea loc şi cu scriitorii Sjon (Islanda) şi Kim Leine (Danemarca), laureaţi ai Premiului pentru Literatură al Consiliului Nordic.

Operele lui Sjon (Sigurjón Birgir Sigurðsson) au fost traduse în 30 de limbi. Este autorul multora dintre melodiile cântăreţei Björk şi a fost nominalizat la Oscar pentru melodia „I've Seen It All" de pe coloana sonoră a filmului „Dancer in the Dark”, regizat de Lars von Trier.

Unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori din Danemarca, Kim Leine a primit numeroase premii, iar romanul său „Profeţii din Fiordul Veşniciei” este vândut în peste 20 de ţări.

Publicul va avea ocazia să îl cunoască şi pe Herman Koch, unul dintre cei mai populari scriitori din Olanda, fiind şi actor, realizator de televiziune şi jurnalist. Romanul său „Cina” a fost tradus în 21 de limbi.

Un alt nume confirmat la FILIT este scriitoarea turcă, activistă pentru drepturile omului, Aslı Erdoğan. A lucrat la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva, iar din 1996 s-a dedicat literaturii şi jurnalismului. A fost arestată şi închisă în august 2016, împreună cu colegii din redacţia ziarului de opoziţie la care scria (Özgür Gündem). În 2017, i-a fost decernat Premiul pentru pace „Erich Maria Remarque”, iar în 2018, Premiul „Simone de Beauvoir” pentru libertatea femeilor.

Ahmed Saadawi (poet, romanicer şi realizator de filme documentare din Irak, câştigător al Premiului Internaţional pentru Ficţiune Arabică şi nominalizat la Man Booker Prize), Ilija Trojanov (Bulgaria-Germania; adaptarea cinematografică după cartea sa „Lumea e mare, iar salvarea se ascunde după colţ” a câştigat peste 20 de premii de festival), Svetislav Basara (scriitor sârb, numit de critica internaţională „un nebun, un geniu, un anarhist, un insolent, un entertainer, un sentimental”, fiind „în literatură ceea ce este Kusturica pentru cinematografie”), Drago Jančar (unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori, eseişti şi dramaturgi din Slovenia, tradus în peste 21 de limbi, recompensat între altele cu Premiul Uniunii Europene pentru Literatură) şi Geneviève Damas (scriitoare, comediană şi regizoare a scenei contemporane din Belgia) completează lista invitaţilor.

FILIT este organizat de Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi şi finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi.

Cea de-a VII-a ediţie va avea loc în perioada 2-6 octombrie la Iaşi, reunind scriitori, traducători, manageri culturali, editori, jurnalişti din întreaga lume.