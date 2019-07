Scriitorul brazilian Paulo Coelho a fost cenzurat in Turcia - Un roman, retras de pe piața

O editură din Turcia a anunţat că va retrage de pe piaţă ediţia în limba turcă a romanului "Unsprezece minute", de Paulo Coelho, după ce s-a descoperit că în aceasta a fost modificată o referire la Kurdistan, numele regiunii fiind înlocuit cu "Orientul Mijlociu", potrivit MEDIAFAX.

În traducerea în limba engleză, din originalul în portugheză, lansat în 2003, există paragraful următor: "A mers la un internet cafe şi a descoperit că originea kurzilor este în Kurdistan, o ţară non-existentă, divizată în prezent între Turcia şi Irak".

În turcă, fraza a fost scurtată şi modificată, astfel: "A găsit pe internet că aceşti kurzi trăiau în Orientul Mijlociu".

Ediţia în limba turcă ce conţine fraza modificată a fost tipărită deja de 38 de ori din 2004 până în prezent.

Can Öz, proprietarul editurii Can, a răspuns criticilor spunând că cititorii au tot dreptul să fie indignaţi. "O vom corecta în ediţia următoare", a spus acesta. "Nu ştiu cine este responsabil pentru diferenţele dintre original şi versiunile traduse. Ediţia noastră este foarte veche. Totuşi, editorul nu are dreptul să schimbe textul aşa cum doreşte", a mai spus Can.

Saadet Özen, traducătoarea cărţii, a spus că nu ştie cine a făcut modificarea, că nu a fost decizia ei şi, mai mult, a oferit exemple de alte traduceri făcute de ea care includeau referiri la Kurdistan.

Öz i-a luat apărarea lui Özen, fiind de părere că modificarea a fost făcută la nivel editorial.

Tensiunile între Guvernul turc şi populaţia kurdă, cea mai numeroasă minoritate a ţării, sunt vechi. În 1924, era interzisă scrierea cuvintelor "kurd" şi "Kurdistan", dar apoi s-a revenit asupra acestei decizii. Totuşi, în ultima decadă, partidele politice şi media kurde au suferit mari presiuni din partea celui al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, AKP. În 2017, AKP a adoptat o lege prin care menţionarea cuvântului "Kurdistan" în parlament este interzisă.

Paulo Coelho s-a născut la Rio de Janeiro, în 1947. Este unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii, cărţile sale au fost traduse în 80 de limbi şi editate în peste 170 de ţări, atingând, până în prezent, vânzări de peste 350 de milioane de exemplare în întreaga lume. Înainte de a deveni un "fenomen literar", a fost un hippie rebel, apoi autor dramatic, director de teatru, jurnalist şi poet. În 1986 a făcut pelerinajul la Santiago de Compostela, eveniment care i-a marcat viaţa şi cariera.

În 2009, a intrat în Guinness Book ca autorul celei mai traduse cărţi (romanul "Alchimistul"). Acestuia i s-au decernat 115 premii şi distincţii internaţionale, iar în 2007 a fost numit ambasador al păcii pentru Naţiunile Unite. Este membru al Academiei de Litere Braziliene din 2002.

Printre romanele sale se mai numără "Jurnalul unui Mag", "La râul Piedra am şezut şi-am plâns", "Al cincilea munte", "Diavolul şi domnişoara Prym", "Zahir", "Aleph", "Adulter".