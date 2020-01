Scriitorul britanic John le Carré este castigatorul premiului Olof Palme pe 2019

Scriitorul britanic John le Carré a fost recompensat vineri cu premiul Olof Palme pe 2019, acordat anual pentru realizări extraordinare în spiritul fostului premier suedez cu acelaşi nume, asasinat în 1986, notează DPA potrivit Agerpres

În cărţile sale, John le Carré a evidenţiat "libertatea individului şi problemele fundamentale ale omenirii", şi-au motivat decizia organizatorii.Scriitorul, în vârstă de 88 de ani, este cunoscut pentru romane de spionaj precum "Tinker, Tailor, Soldier, Spy" sau "The Spy Who Came in from the Cold", dar şi pentru poziţiile exprimate faţă de marile companii de farmaceutice şi de armament.Premiul, în valoare de 100.000 de dolari, a fost creat în 1987 în memoria regretatul premier suedez Olof Palme, ucis în 1986.În declaraţia juriului se menţionează că autorul, pe numele real David Cornwell, a abordat în scrierile sale "jocurile de putere cinice ale marilor puteri", dar şi "lăcomia corporaţiilor globale, jocul iresponsabil al politicienilor corupţi cu sănătatea şi bunăstarea noastră, răspândirea tot mai mare a criminalităţii internaţionale, tensiunea din Orientul Mijlociu şi ascensiunea alarmantă a fascismului şi xenofobiei în Europa şi Statele Unite ale Americii ".Ceremonia de premiere va avea loc la data de 30 ianuarie, la Stockholm.În 2018, premiul i-a fost acordat americanului Daniel Ellsberg, un fost analist militar care a furnizat presei documente clasificate privind implicarea armatei americane în Vietnam.Potrivit The Guardian, John le Carré a declarat că va dona suma primită ONG-ului internaţional Médecins Sans Frontičres.