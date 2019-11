Scriitorul și regizorul britanic Jonathan Miller, cunoscut pentru emisiunea satirica Beyond the Fringe, a murit la 85 de ani

Scriitorul și regizorul britanic Jonathan Miller, cunoscut pentru emisiunea satirică Beyond the Fringe, a murit la 85 de ani, anunță The Guardian, anunță MEDIAFAX.

Jonathan Miller a avut și o carieră de medic, dar a cunoscut celebritatea în anii 60' ca membru al echipei care a realizat Beyond the Fringe, alături de Peter Cook, Dudley Moore și Alan Bennett. Po

În ultima parte a vieții a învățat să sculpteze.

A studiat medicina la Cambridge. După absolvire, în 1959, a activat atât pe scenă cât și ca medic. A regizat teatru la Londra și la New York. O bună parte a carierei sale a fost legată de BBC, unde a conceput programe culturale și a adaptat piese de teatru pentru televiziune. A scris și a prezentat o serie de emisiuni dedicată istoriei necredinței care, potrivit Societății Naționale Seculare a ”întrerupt dominația religiei la BBC”.

A debutat ca regizor de teatru în 1962 cu o producție a textului lui John Osborne, ”Under Plain Cover”.

Oliver Mears, Director la Royal Opera House a comentat: “Jonathan Miller a fost una dintre cele mai importante personalități britanice din teatrul și opera ultimei jumătăți de secol. Dând dovadă și de un intelect atotputernic dar și de o perspectivă îndrăzneață în mod susținut, venită deopotrivă din comedie și din medicină, Miller a așezat într-o lumină inconfundabilă aceste forme de artă”.