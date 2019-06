Scriitorul Lemn Sissay a fost recompensat cu PEN Pinter Prize pe 2019

Scriitorul şi jurnalistul britanic Lemn Sissay a câştigat ediţia din acest an a PEN Pinter Prize, un prestigios trofeu literar creat în memoria dramaturgului Harold Pinter, informează Press Association, potrivit Agerpres.

Autorul britanic, în vârstă de 52 de ani, a deţinut şi titulatura de poet oficial al Jocurilor Olimpice de vară organizate la Londra în 2012.



A crescut în orfelinate şi a dezvăluit în interviuri publice că a fost încarcerat, agresat şi abuzat fizic de angajaţii acelor stabilimente.



Artistul a realizat apoi câteva documentare despre căutările întreprinse pentru a-şi găsi familia biologică.



Juriul care atribuie PEN Pinter Prize a lăudat abilitatea sa de "a făuri lumi frumoase, pornind de la tristeţile sale, şi de a găsi o mie de motive pentru a trăi şi a iubi".

Lemn Sissay, care a fost poetul oficial al FA Cup din 2015, a declarat: "L-am întâlnit pe Harold Pinter când avea 36 de ani. Eram pe scenă la The Royal Court. Am fost prea intimidat ca să vorbesc cu el. Iar acum primesc acest premiu. Vă mulţumesc. Ceea ce îmi place la acest trofeu este faptul că numele lui provine de la un mare scriitor şi de la o mare organizaţie".



Poet, dramaturg, artist şi jurnalist radio-TV, Lemn Sissay va primi PEN Pinter Prize pe 2019 în cadrul unei ceremonii care va avea loc la British Library pe 10 octombrie.



PEN Pinter Prize este atribuit în fiecare an începând din 2009 unui scriitor britanic sau unui scriitor care locuieşte în Marea Britanie pentru merite literare deosebite.



Printre foştii laureaţi ai acestui premiu se află scriitori şi scriitoare de prestigiu, precum Margaret Atwood, Salman Rushdie, Tom Stoppard şi Carol Ann Duffy.



Lemn Sissay a devenit membru al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse literaturii şi este rector al Universităţii Manchester.