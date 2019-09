Scrima: Ecaterina Stahl va fi inclusa in Hall of Fame-ul FIE

Ecaterina Stahl, una dintre figurile emblematice ale scrimei româneşti, va fi inclusă, la zece ani de la moartea sa, în galeria legendelor Federaţiei Internaţionale de Scrimă - FIE Hall of Fame, potrivit site-ului Federaţiei Române de profil. Ecaterina Stahl, născută pe 31 iulie 1946, şi a făcut primi paşi în scrimă la centrul de la Satu Mare, unde a fost antrenata de celebrul maestru Alexandru Csipler, la UNIO Satu Mare. A activat la UNIO până în 1964, când a fost transferata la Steaua Bucureşti. Între 1980 şi 1984 a revenit la UNIO. Între 1984 şi 2002 a fost antrenoare la Clubul Sportiv Satu Mare. Foto: (c) Federaţia Română de Scrimă/Facebook.com Palmaresul ei cuprinde, printre altele, titlul mondial la floretă în 1975 (Budapesta), două medalii de bronz la Jocurile Olimpice, cu echipa României (Ciudad de Mexico 1968 şi Munchen 1972), două medalii mondiale de argint, cu echipa României (1965 şi 1970), o medalie mondială de bronz la individual (1966) şi alte cinci medalii mondiale de bronz, cu echipa României (1967, 1973, 1974, 1975, 1977). A participat la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice, între 1968 şi 1980. S-a stins la data de 26 noiembrie 2009. Foto: (c) Federaţia Română de Scrimă/Facebook.com Ecaterina Stahl se va alătura altor şapte români care au fost incluşi în 2013 în Hall of Fame, cu ocazia Centenarului Federaţiei Internaţionale de Scrimă, Laura Badea, Mihai Covaliu, Petru Kuki, Ioan Pop, Olga Orban, Ana Pascu şi Reka Szabo. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Federaţia Română de Scrimă/Facebook.com