Scrisoare CUTREMURATOARE primita de mama Luizei Melencu: Garantez cu viata mea ca Luiza nu e moarta - FACSIMIL

Mama Luizei Melencu a primit o scrisoare infioratoare care a fost facuta publica. Scrisoarea vine din partea unui barbat aflat in spatele gratiilor. Acesta sustine ca fata este in viata si va fi gasita. „Am curaj sa garantez cu viata mea ca Luiza nu e moarta. Eu sunt la puscarie si sunt din Caracal", scrie barbatul. „Eu am avut o prietenie mai departata cu el (Gheorghe Dinca -n.red.). Ii mai vindeam cabluri de cupru si bormasini. M-am dus pe la el prin curte, o stiu si pe fata lui Daniela. Ultima data am fost in 2014 pe acolo. Mama Alexandrei Macesanu: "Noi tot ne legam de o mica speranta, firicelul acela de speranta" Va rog din inima nu ma bagati pe mine in acest incident c ...