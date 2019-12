Scrisoare de susținere pentru Raed Arafat. “Un sistem construit in 30 de ani poate fi distrus in 30 de zile”

Personalul medical din sistemul de urgență SMURD și UPU sare în apărarea lui Raed Arafat. Peste o sută de medici, asistenți, directori și manageri din sistem au semnat o scrisoare de susținere a lui Arfat în contextul în care în spațiul public se vorbește tot mai des despre o iminentă demitere a acestuia, de către The post Scrisoare de susținere pentru Raed Arafat. “Un sistem construit în 30 de ani poate fi distrus în 30 de zile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.