Scrisoare deschisa a chirurgilor de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria'' catre Maricel Popa

Spitalul de Copii Sf Maria 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicii din cadrul Spitalului de Copii ''Sf. maria'' din Iasi au realizat o scrisoare deschisa catre Maricel Popa, seful Consiliului Judetean Iasi. Totul vine in urma declaratiilor pe care seful CJ Iasi le-a facut in urma cu cateva zile. In scrisoarea deschisa, medicii arata care este realitatea din sistemul medical din Iasi, dar si din Romania. In alta ordine de idei, scrisoarea este insostita si de cateva cereri pe care medicii ieseni le au. Chirurgii ameninta ca, daca aceste masuri nu se iau, nu le ramane de facut decat sa plece din tara. Redam mai jos, integral, scrisoarea deschisa scrisa de catre medicii chirurgi din cadrul Spitalului de Copii ''Sf. Maria' ...