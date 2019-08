Scrisoare deschisa catre Ramona Manescu - Se cere sprijin pentru un tanar roman accidentat in SUA

Scrisoare deschisă către ministrul de Externe, Ramona Mănescu, pentru salvarea unui tânăr român care s-a accidentat grav în SUA, fiind lovit de o mașină.

Doamnă ministru,

În zi de mare sărbătoare religioasă, Adormirea Maicii Domnului, vă adresez rugămintea să-l ajutaţi pe tânărul gălăţean Graţiano Dinu care a fost victima unui accident de maşină în Cape May (New Jersey,Statele Unite ale Americii). Pe 1 august, în timp ce mergea cu bicicleta, acesta a fost lovit de un automobil, suferind răni destul de grave: traumatism cranian, un ochi tumefiat, mâna dreapta în gips, e lovit foarte rău la spate, având două fisuri la şold si multe alte contuzii. A fost transportat cu elicopterul la spitalul AtlantiCare Regional Medical Center din Atlantic City, unde a primit îngrijirile medicale de urgenţă. Tânărul de 21 de ani se află în SUA prin programul Work&Travel, dar, din păcate, asigurarea medicală nu acoperă toate serviciile medicale de care acesta are nevoie. Mai mult decât atât, am fost informat de către apropiaţii săi, că spitalul doreşte externare sa din cauza cheltuielilor mari care se adună.

Consulatul General al României de la New York a fost informat despre situaţia lui Graţiano Dinu, dar, la aproape două săptămâni de la accident, nu s-a dispus absolut nicio măsură în acest sens. Practic, tânărul gălăţean a fost lăsat de izbelişte de statul român. Mă întreb dacă la fel s-ar fi întâmplat în cazul în care un cetăţean american ar fi avut parte de un accident similar pe teritoriul ţării noastre. Refuz să cred că statul român nu poate face nimic în acest caz.

Mama sa, doamna Ramona Dinu, cunoscută antrenoare de patinaj artistic, s-a deplasat pe 10 august în SUA, dar este în situaţia de a nu avea nici măcar un loc în care să stea şi nu dispune de sumele necesare pentru a plăti spitalizarea.

Doamnă ministru,

Vă rog să dispuneţi verificări la Consulatul de la New York şi să acordaţi sumele de bani necesare pentru îngrijirile medicale pe care le necesită Graţian Dinu. Ştiu că sunteţi cu un pas în afara guvernării, dar puteţi să faceţi o faptă bună înainte de a vă încheia scurtul mandat.

Vă pot pune la dispoziţia datele necesare pentru a lua legătura cu Ramona Dinu, dar acestea le au şi cei de la Consulatul din New York, cu care Ramona Dinu a luat legătura.

Nota Bene – Despre accidentul suferit de tânărul gălăţean, presa locală din Cape May (New Jersey) a scris în data de 2 august, articol pe care îl puteţi găsi la următorul link: https://nj1015.com/cyclist-lands-on-windshield-dwi-driver-keeps-going-cape-may-cops-say/