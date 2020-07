Scrisoare deschisa domnului Ludovic Orban

Stimate domnule prim-ministru, Ludovic ORBANCu regret vă informez asupra faptului că, urmare a întâlnirii pe care am avut-o în cabinetul dumneavoastră în cursul zilei de marți 21.07.2020, la ora 1400 candidatul la funcția de primar al comunei Cumpăna din partea PNL a ținut să facă o postare calomnioasă la adresa Marianei Gâju (primar în funcție), dar, consider eu, și la adresa dumneavoastră, precizând faptul că m-ați "expediat politicos".Consider că întâlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră a fost una absolut necesară, dar și benefică în același timp, dat fiind faptul că locuitorii afectați de această situație așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acasă. Indiferent de lupta politică, nimic nu este mai presus de siguranța și bunăstarea oamenilor,iar să te folosești de suferința acestora pentru a "câștiga" capital politic, mi se pare de o josnicie nemaiîntâlnită.La nivelul localitatii, când oamenii au probleme reale, nu mai contează culoarea politică, primează doar ca problemele oamenilor să fie rezolvate. Dacă dorim să trăim într-o tară aproape de Uniunea Europeană, trebuie să ducem tot ceea ce înseamană dezbatere la un nivel civilizat, fără atacuri la persoană, injurii, etc, chiar dacă vorbim la nivel de comună.Îmi cer scuze dacă prezentul manifest v-a deranjat, dar în calitate de primar în funcție al localității Cumpăna, mă văd obligată să răspund în fața oamenilor care așteaptă răspunsuri și mai ales, fapte. Or, gestul candidatului liberal, nu face altceva decât să prelungească agonia cetățenilor despre care v-am vorbit mai sus.În încheiere, țin să precizez faptul că, personal, apreciez că întâlnirea cu dumneavoastră a fost și este înca un pas spre rezolvarea problemei semnalate. Am convingerea că decizia dumneavoastră în a rezolva integral sustinerea financiară a consolidării malului stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră nu poate fi afectată de atitudinea fățiș ostilă a unei persoane care nu are nimic în comun cu interesele locuitorilor comunei Cumpăna.Vă rog să analizați aspectele redate și să apreciați, în calitate de om în primul rând și nu de politician, gravitatea faptelor candidatului liberal și implicațiile gestului acestuia.Vă multumesc încă odată pentru deschiderea manifestată față de acest subiect din luna octombrie 2019 si până în prezent, atât dumeavoastră, cât si celor doi ministri, respectiv domnului Lucian Nicolae BODE, ministrul transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, precum si domnul Ion ȘTEFAN – ministrul lucrărilor publice, dezvoltării si administrației.Cu respect,Omul Mariana Gâju,Primarul comunei Cumpăna