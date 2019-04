Scrisoare pastorala la Invierea Domnului de la Teofan, Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iubitilor preoti din parohii, cuviosilor vietuitori ai sfintelor manastiri si drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iasilor: har, bucurie, iertare si ajutor de la Dumnezeu Cel in Treime preaslavit – Tatal, Fiul si Duhul Sfant Iubiti frati preoti, Cuviosi Parinti si Cuvioase Maici, Drept-slavitori crestini, HRISTOS A INVIAT! Se cuvine sa-I aducem slava si multumire lui Dumnezeu ca ne-a invrednicit sa ajungem si anul acesta la sarbatoarea cea mare a Sfintelor Pasti. In aceasta noapte de lumina, precum si in zilele care urmeaza, traim ceva aparte, ceva deosebit fata de celelalte zile ale anului. De cele mai multe ori nu reusim sa exprimam in cuvi ...