Scrisoarea de adio lasata de fostul presedinte al Peru, Alan Garcia, inainte de a se sinucide

Fostul presedinte peruan Alan Garcia a lasat o scrisoare de adio inainte de a se impusca in cap miercuri, in care a declarat ca nu are de ce sa suporte "nedreptatea" de a fi arestat pentru presupuse acte de coruptie si ca si-a indeplinit misiunea de om politic si lider al tarii sale, informeaza sambata EFE.