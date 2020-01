Scrisoarea trimisa de Dinca parintilor Alexandrei: „Eu sunt criminalul. Va asigur ca este un dosar beton din partea tuturor Organelor”

Trei foi de caiet mic de matematica scrise cu pixul, de mana. Aceasta este scrisoarea pe care Gheorghe Dinca le-a trimis-o parintilor victimei sale. Le cere sa aiba incredere in anchetatori, ii asigura ca dosarul e „beton”, dar uita sa le ceara iertare.

Scrisoarea pe care Dinca a datat-o „14 ianuarie” a fost citita de Alexandru Cumpanasu intr-o transmisie live, pe pagina sa de facebook.



Redam integral textul scrisorii pe care Dinca le-a trimis-o parintilor Alexandrei:

„Familiei Macesanu,

Nu doresc sa va fac suferinta si mai grea, deoarece va inteleg cat de mult va doriti sa apara vie Alexandra acasa.

Va scriu aceste randuri pentru ca am vazut in toate interviurile dumneavoastra ca aveti mult, mult bun simt si vorbiti doar de ce simtiti in legatura cu Alexandra si nu jigniti pe nimeni, mai ales pe mine, desi recunosc ca merit din partea dumneavoastra tot felul de jigniri, blesteme, pareri, amenintari si tot felul de cuvinte, le merit pe toate pentru fapta mea nesabuita si comportamentul meu fata de Alexandra.

Aveti toti din familia Maceasanu mult mai mult de 7 ani (n.r. – de acasa), chiar daca sunteti din Resca, nu are importanta unde ne nastem fiecare dintre noi, important este ca ati primit o mare educatie de la parintii dumneavoastra, de aceea va comportati, chiar si in aceste momente foarte, foarte grele din viata dumneavoastra, foarte normal.

Eu va stimez, va respect si va urez multa, multa sanatate celor din familia Macesanu, chiar daca eu sunt acel criminal al lui Alexandra.

Va scriu aceste randuri numai din respect pentru Alexandra si dumneavoastra, pentru ca nu pot sa inteleg de unde aveti puterea, in aceste momente foarte grele din vietile dumneavoastra, sa folositi public acest bun simt de a nu ma jigni si a dispune de un asa mare caracter, ce la multe alte persoane le lipsesc, chiar daca nu se afla in situatia dumneavoastra.

Sunteti destul de suparati si nu doresc ca eu sa va supar si mai tare, dar va rog sa nu mai credeti in tot felul de speculatii si pareri ce zic toti asa zisi specialisti ce le place sa dea interviuri la televizor si sa-si faca publicitate pe seama lui Alexandra.

Va rog sa fiti sinceri si sa iesiti la tv si sa spuneti pe post cand a fost Cumpanasu in ultimii 10 ani la dumneavoastra acasa, la tara, si de cate ori a vorbit cu Alexandra.

La televizor se da acest Cumpanasu foarte afectat de suferinta familiei Macesanu, de aceea doreste sa stranga semnaturi pentru el, pentru a avansa in alegerile Parlamentare, nu ca ii pasa de suferinta ce o aveti in aceste momente, el joaca rolul lui Iuda din Cina cea de Taina si pentru interesul personal este in stare sa joace orice teatru ieftin.

Parerea mea e ca acest Cumpanasu este un impostor ce este aliat cu alt (n.r. – ilizibil) de Tonel si o alta persoana ce bate campii cum este Obarsanu. Nu va mai luati dupa ei, pentru ca pe dumneavoastra va reprezina avocatul Moldovan, nu cei trei ametiti ce bat campii.

Imi dau seama ca am facut atata lume de rusine, orasul Caracal intreg, cunostinte, amici, prieteni si familie, toti acestia nu au nici o vina pentru ce am facut eu, ca nu am fost indemnat de nimeni.

Va rog cu tot regretul sa nu va mai luati dupa acesti nebuni ce isi dau cu parerea si ei tot timpul acuza Organele ca nu si-au facut treaba si nu si-o fac, dar va asigur ca este un dosar beton din partea tuturor Organelor.

Dumnezeu sa va aiba in paza si sa o odihneasca in pace, ca Alexandra nu are nici o vina pentru ce i s-a intamplat, doar ca intr-un moment nepotrivit, in speranta ca va fi salvata, asa cum am auzit eu acum ca i s-a promis ei la telefon, ea Alexandra, cand eu am revenit acasa din Oras, era alta persoana, avea un alt tupeu in discutia cu mine si a fost mai agresiva in cuvintele ce mi le adresa.

Eu, fiind un tip mai vulcanic, am fost scos din fire si iam (sic!) dat un pumn, lovindu-se foarte tare cu capul de ciment, dandu-i imediat sange pe nas si urechi. Dar pe moment nu am realizat ce am facut, doar dupa aceea, peste 20-30 de minute, dar nu se mai putea face nimic cand am constatat decesul si totul a urmat conform declaratiei mele.

Va rog sa aveti incredere in anchetatori, pentru ca Dansii au destule probe in legatura cu Alexandra, nu este asa cum sustin acesti scelerati, ca ma ajuta pe mine sa scap nepedepsit Organele de cercetare, eu va spun ca eu sunt criminalul ce am omorat-o pe Alexandra, imi asum aceasta crima.

Dumnezeu sa o aiba in grija pe Alexandra.

Va rog sa nu mai faceti publica aceasta scrisoare, nu pentru ca ma tem de ceva, dar o sa dati nastere la o alta discutie fara sfarsit.

Aveti incredere in probele anchetatorilor.”

Semneaza „Dinca V. Gheorghe”, care adauga si data: „azi, 14 ianuarie”.

