Scrisoarea unei judecatoare catre colegi dupa un dosar DNA: SIIJ, o necesitate imperativa pentru a-i proteja pe magistrații onești (QMagazine)

Într-o scrisoare deschisă adresată colegilor săi din justiție, judecătoarea Ruxandra Popescu vorbește despre abuzurile comise de o serie de procurori DNA împotriva judecătorilor. Magistratul arată că SIIJ este o necesitate imperativă pentru a-i proteja pe judecătorii și procurorii onești de „excesul de zel" al unora care ar trebui să facă dreptate. Scrisoarea judecătoarei este publicată