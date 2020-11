Scrisori, desene si lucrari apartinand poetilor Ted Hughes si Seamus Heaney si artistului Barrie Cooke, descoperite recent, expuse la Cambridge

„Un tezaur” de poeme, scrisori şi desene necunoscute până de curând ale lui Ted Hughes şi Seamus Heaney, doi dintre cei mai importanţi poeţi postbelici, şi ale artistului irlandez Barrie Cooke dezvăluie profunzimea unei prietenii pe care reprezentanţii Universităţii Cambridge au descris-o drept „echivalent sălbatic al grupului Bloomsbury, dar complet nerecunoscut”, potrivit news.ro.

Cooke, care a murit în 2014, era unul dintre cei mai importanţi artişti expresionişti irlandezi şi un pescar pasionat. Mark Wormald, de la Pembroke College (Cambridge), i-a găsit numele în timp ce citea, la British Library, jurnalele de pescuit nepublicate ale lui Hughes. L-a vizitat pe Cooke în Irlanda şi a descoperit prietenia strânsă dintre cei trei bărbaţi, relatează The Guardian.

„Barrie mi-a spus «în afara familiei lui Seamus, sunt cel mai apropiat om de Seamus rămas în viaţă» şi că «Ted şi cu mine avem pescuitul în comun, iar Seamus şi cu mine avem arta şi noroiul în comun»”, a povestit Wormald.

El l-a mai vizitat pe Cooke de câteva ori, însă, spre finalul vieţii, artistul suferea de demenţă. I-a citit din jurnalele de pescuit ale lui Hughes, scrise în februarie 1980, în care este detaliat şi momentul în care poetul a prins primul somon irlandez.

„Jurnalul se încheie cu: «Este cel mai frumos peşte pe care l-am văzut vreodată, a spus Barrie. Iar Barrie, care asculta fascinat, a spus: «Asta am spus, Mark». Apoi a adăugat: «Vrei să vezi scrisorile?»”, a mai relatat Wormald.

Cooke i-a arătat o cutie veche plină cu „cele mai expresive scrisori”, fotografii şi 85 de poezii de Hughes şi Heaney, unele nepublicate, o colecţie care era considerată pierdută. Ea dezvăluie influenţa directă pe care Cooke a avut asupra lucrărilor celor doi poeţi.

În martie 1972, Heaney, care tocmai se hotărâse să devină scriitor liber profesionist, îi spunea lui Cooke: „Încrederea ta în noi ne-a dat încredere în noi şi este ciudat cum dorinţa secretă de schimbare creşte în noi după acea plimbare de dimineaţă la Luggala şi, după aia, de nerezistat, în bucătăria ta în seara de sâmbătă când am mâncat ştiuca. Prima cină!”.

Există 25 de scrisori de la Hughes, scrise în 30 de ani, un poem al lui Hughes intitulat „Trenchford on Dartmoor”, scris pentru Cooke şi partenera lui de atunci, poeta Jean Valentine, o schiţă de Hughes intitulată „The Dagda Meets the Morrigu on the Unshin Near Ballinlig”, o reilustrare a mitologiei irlandeze.

Petrecând timp împreună, englezul Hughes a îmbrăţişat spriritul irlandez de „libertate şi circulaţie”, a scris el, găsind „o libertate interioară” care i-a făcut, pe el şi fiul lui, Nick, „deplin fericiţi”.

„Pentru Ted Hughes, acel suflet torturat, figură controversată, să găsească deplina fericire este destul de remarcabil”, a adăugat Wormald.

Prietenia dintre cei trei bărbaţi era cunoscută. Heaney şi Hughes au lucrat împreună, iar Cooke este ştiut că a inspirat şi ilustrat poezia „The Great Irish Pike”, însă colecţia cuprinde imagini inedite referitoare la celebra „Crow” a lui Hughes şi arată că ei au început să colaboreze de fapt în anii 1960.

„Atât pentru Heaney, cât şi pentru Hughes, caracterul evaziv era un principiu cu adevărat important în munca lor şi erau nevoiţi să îşi protejeze intimitatea. Îl priveau pe Barrie ca pe un prieten secret, un adept exemplar al artei, şi şi-au luat din asta o putere uriaşă”, a mai spus Wormald, care a fost co-editor pentru ediţii ale lucrărilor lui Hughes şi a cărui carte „The Catch: Fishing for Ted Hughes” urmează să apară în 2021.

După ce a lecturat şi analizat scrisorile, el a spus că tandreţea afişată îi „taie răsuflarea” şi transformă ceea ce este cunoscut despre munca lor şi vieţile lor personale.

„Hughes apare ca tată devotat absolut, un prieten generos şi ca o persoană care a trăit şi respirat natura prin pescuit. Influenţa lui Cooke asupra lui Heaney, ca artist complet dedicat istoriei naturale şi mitologice din apele irlandeze, a fost reală şi trainică, la fel cum Heaney s-a hrănit din prietenia lor”.

Fiicele lui Cooke au oferit Pembroke College dreptul de preempţiune pentru colecţie.

Pembroke College pregăteşte acum expoziţii dedicate acestei colecţii.