Scrisori nepublicate ale lui Charles Dickens, expuse pentru prima data

Scrisori ale lui Charles Dickens, care dezvăluie starea sa sufletească în timp ce lucra la romane precum "A Christmas Carol" (Poveste de Crăciun), vor fi expuse pentru prima dată, scrie BBC. Într-o scrisoare, el dezvăluie: "Scriu de mă doare capul încă de la ora 10.00" în ciuda faptului că sunt în vacanţă. Cele 25 de scrisori nepublicate fac parte dintr-o colecţie uriaşă de manuscrise, cărţi provenite din biblioteca sa şi lucruri personale (300 de obiecte în total, dintre care 144 de scrisori), un portret neterminat al scriitorului. Acestea au fost achiziţionate de Muzeul "Charles Dickens" din Londra şi vor fi expuse anul acesta. Foto: The Guardian Achiziţia a fost anunţată pentru a marca ziua de naştere a scriitorului, vineri. În timp ce scria la "A Christmas Carol", Dickens a trimis o scrisoare datată 9 noiembrie 1843 unui prieten apropiat. "Am scris jumătate din cartea despre Crăciun şi îmi mai rămân două zile înainte de a mă îndrepta spre Chuzzlewit ("Martin Chuzzlewit", cel de-a şaselea roman al său, n.r.) - dacă pot numi asta odihnă, cu aşa ceva în faţa mea". "Ieri, am mers foarte mult pe jos. Astăzi, voi ieşi cu calul, pentru o plimbare de treizeci de mile". Cindy Sughrue, director la Muzeul "Charles Dickens", a spus că scrisorile dezvăluie "procesul creativ" al lui Dickens şi ajută să răspundem la întrebarea "ce l-a făcut să scrie?". O altă scrisoare a fost scrisă în 1846, pe când Dickens şi familia au stat în Elveţia mai multe luni. Pe atunc ...