Sculptura „Rabbit” a lui Jeff Koons, vanduta la Christie’s pentru o suma record

rabbit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sculptura „Rabbit” a lui Jeff Koons a fost vanduta aseara, la Christie’s din New York pentru suma de 91,1 milioane de dolari, stabilindu-se astfel un record pentru o lucrare a unui artist in viata. Realizata in 1986, sculptura din otel inoxidabil care masoara 104 centimetri, una dintre cele mai cunoscute lucrari ale secolului 20, a fost adjudecata contra unui pret cu 20 de milioane de euro mai mare decat cel estimat, scrie Reuters. Doua opere de arta din colectia lui Charles Aznavour, scoase la licitatie de Christie’s In noiembrie 2018, pictura „Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)” (1972) a britanicului David Hockney a stabilit recordul de vanzare a unei lucrari d ...