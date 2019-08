Se actioneaza in continuare pentru dezinsectia cartierelor din Constanta

De la începutul primăverii echipele Primăriei Constanța au acționat permanent pentru dezinsecție în municipiu.Săptămână de săptămână, acțiunile de dezinsecție s-au reluat pentru ca locuitorii Constanței și turiștii ajunși la mare să aibă parte de un confort sporit și pentru a menține un nivel scăzut al densității insectelor în municipiul Constanța. Astăzi muncitorii vor acționa în cartierele Abator, Gară, Poarta 6, Km 4-5, Km 5 ,Viile Noi și CET. Mâine, echipele vor ajunge în zonele ICIL, Casa de Cultură, Trocadero, Tomis I, Tomis II și Tomis III, iar miercuri în zona peninsulară, Inel și I.C. Brătianu. Concomitent, platformele de gunoi sunt stropite împotriva insectelor și sunt igienizate. Concomitent, platformele de gunoi sunt stropite împotriva insectelor și sunt igienizate. Până la sfârșitul săptămânii, echipele vor ajunge, din nou, în toate cartierele din oraș.Substanțele folosite de Primăria Municipiului Constanța sunt SolfacTrio Ec 200 și Deltatim plus, soluții avizate de Ministerul Sănătății și care au o sferă largă de acţiune destinată combaterii insectelor care produc disconfort (ţânţari, muşte, căpușe, gândaci, furnici, etc.). Pentru a combate insectele se folosesc 1,5 litri de soluție pentru 100 de litri apă.Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Constanța precum și circumscripțiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecție necesare (pentru familiile de albine și viermi de mătase) pentru evitarea contactului cu insecticidele. Măsuri suplimentare ce trebuie aplicate sunt cosirea la timp a vegetației ierbicole, folosirea cremelor, sprayurilor cu substanțe repelente de către persoanele cu risc, (paznici, personal de la salubrizare, stații de pompare ape, etc.), aplicarea tratamentelor chimice inclusiv în spațiile și clădirile abandonate, aplicarea zgărzilor antiparazitare la câini.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța