Se adancesc tensiunile in Coalitie. Un lider ALDE acuza PSD de dublu limbaj

Tensiunile în Coaliţia PSD – ALDE par să crească de la o zi la alta. Un lider ALDE acuză PSD de “dublu limbaj”. Mai mult, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, preşedintele ALDE Sibiu, susţine că preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, “negociază majorități pe la colțuri” cu diverse formațiuni pentru a asigura o nouă formulă parlamentară. „Așteptăm ca, odată The post Se adâncesc tensiunile în Coaliţie. Un lider ALDE acuză PSD de dublu limbaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.