Se alege noul presedinte al ICCJ: Cine o inlocuieste pe Cristina Tarcea

Astazi are loc interviul pentru functia de presedinte al ICCJ. Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), sustine astazi interviul in fata membrilor Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit unui anunt al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), interviul consta in sustinerea unui plan managerial, verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare - vizand in esenta capacitatea de organizare; rapiditatea in luarea deciziilor; rezistenta la stres; autoperfectionarea; capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si ...