Se anunta negocieri la sange pentru urmasul lui Dragnea: Al treilea om in stat ar putea veni de la UDMR

Liderul grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca cea mai importanta dezbatere pe termen scurt va fi legata de presedintia Camerei Deputatilor, iar optiunea este deschisa pentru toate fortele politice, intrucat nu exista o majoritate foarte clara in acest for si nimeni nu este favorit pentru aceasta functie. "Primul pas care va fi facut si este legat si de deciziile de astazi, probabil ca in perioada imediat urmatoare se va alege o noua conducere a Camerei Deputatilor, vorbim de presedintele Camerei Deputatilor. Ceea ce spunem foarte clar, din calculele noastre, pentru toate fortele politice, optiunea de a avea un presedinte este deschisa, ...