Se anunta vremuri tulburi pentru judecatori: Procurorul propus pentru sefia DNA, de acord sa se intre 'cu bocancii' in instante (VIDEO)

Se anunţă din nou vremuri tulburi pentru judecători, în contextul desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi a reîntoarcerii competenţei de anchetare a magistraţilor la DNA. Crin Bologa, procurorul propus de ministrul Predoiu pentru funcţia de procuror-şef al DNA, nu are nimic împotriva unor măsuri precum ridicarea de către un procuror a întregii arhive a unei instanţe, inclusiv a dosarelor aflate pe rol.

Discuţie în timpul interviului susţinut de Crin Bologa la CSM:

Tatiana Toader: Un procuror de la o structură teritorială dispune ridicarea întregii arhive a unei instanţe judecătoreşti, motivând necesitatea justei soluţionări a cauzei. Cauza este mediatizată, pretinzându-se caracterul nelegal al măsurii ridicării. Cum procedaţi în situaţia respectivă pentru verificarea legalităţii actului respectiv şi pentru comunicarea publică în cauză?

Crin Bologa: Procurorul-şef al DNA are posibilitatea să efectueze acte de control prin procurori anume desemnaţi, iar regulamentul de ordine interioară îi permite să şi confirme măsuri, dar să şi infirme soluţii. Avem două posibile situaţii: sau se face plângere de către instituţia respectivă sau de către avocaţi sau de către inculpaţi sau din oficiu voi verifica cuprinsul ordonanţei, motivarea acesteia, pentru că trebuie motivată. În măsura în care, sigur, aparent nu ar fi justificată ridicarea întregii arhive, dar s-ar putea ca procurorul respectiv... Într-un dosar am făcut acest lucru: de la Direcţia de Permise Maramureş voiam să ridic 3, 4, 5 permise unde aveam plângeri şi sesizări cam în jur la 15 persoane care prin dare de mită şi-au obţinut permisele de conducere. Dar nu voiam să se ştie despre cine este vorba. Voiam să văd cine a fost examinatorul. Şi atunci am ridicat peste 150 de dosare, printre care şi dosarele la care ne refeream. Şi aici, în mod concret, trebuie văzută motivarea. Aş sta de vorbă cu procurorul în cauză, aş sta de vorbă cu şeful acelui procuror, pentru că lui îi aparţine în primul rând verificarea actului de urmărire penală care este ordonanţa de ridicare a înscrisurilor. El în primul rând poate infirma. Dacă au motive temeinice, sigur, măsura poate rămâne. Dacă procurorul de caz permite o comunicare, se va comunica şi public această argumentaţie. Dacă nu, la sfârşitul înstrumentării cauzei va trebui pe larg argumentată această măsură, astfel încât transparenţa să fie, atât cât permite legea, să fie atinsă.