Se ascut cuțitele in PSD - Deputatul Catalin Radulescu da in judecata partidul dupa ce a fost exclus

Deputatul "Mitralieră" Cătălin Rădulescu, unul dintre cei 5 parlamentari PSD care a absentat de la votul moțiunii, invocând motive medicale, a anunțat, marți, la România TV, că va da în judecată conducerea partidului, după ce a fost exclus din formațiunea politică.

"Am vorbit cu avocații și ignorarea actelor medicale este infracțiune. Indivizilor care conduc acest partid o să le fac plângere penală.

Citește și: Dorel Căprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante din județ, aspiră la fotoliul primăriei Arad - Lista completă a candidaților pentru arădeni

Câteva zile am scuipat sânge. Fac tratament cu antibiotice. Am o infecție pulmonară care mă obligă să fac 10 zile tratament. Am ieșit și cu tahicardie", a spus Cătălin Rădulescu.