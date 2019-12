Se ascute lupta la varful DNA. Nastase, atac la Mariana Alexandru

Adrian Năstase a lansat zilele trecute un atac la unul dintre candidații la funcția de procuror-șef al DNA. Fostul prim-ministru a scris despre dosarul „Trofeul calității”, primul dosar în care a fost condamnat, acuzând o execuția a sa pusă în aplicare de procurorii Daniel Morar, Lucian Papici și Mariana Alexandru.

„M-am gandit insa ca poate este momentul sa incep si eu un serial de rememorare a felului in care, in ultimii 15 ani, s-a desfasurat campania de linsaj mediatic la adresa mea si actiunea judiciara de eliminare a mea din viata politica, sub comanda lui Basescu si Macovei si executata de Daniel Morar, Papici, Mariana Alexandru, etc., impreuna cu Livia Stanciu si Ionut Matei. Asa incat voi relua un text mai vechi referitor la o parte din istoria „Trofeului calitatii”. Desi imi este clar ca spalarea pe creier, la unii dintre cei care ma acuza fara sa aiba argumente, este un proces ireversibil.

Si o mica intrebare la care nu astept raspuns. In acest dosar, prin sentinta finala, din 2012, a fost condamnata si adjuncta Irinei Jianu, Diana Gasparovici, la 5 ani de inchisoare. Doar ca ea a disparut si nu stiu ce s-a mai intamplat cu ea dupa aceea…

‘Stiu, daca va hotarati, va fi mult de citit. Inchipuiti-va, insa, ca eu am trait, timp de 8 ani, aceste lucruri. Si nu sunt singurele…”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Dosarul „Trofeul Calității”

Pe 9 iulie 2008 Adrian Năstase a fost pus sub urmărire penală de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul „Trofeul Calității în Construcții”. Năstase a fost acuzat că și-ar fi finanțat campania electorală din 2004 din taxele plătite de firmele care s-au înscris la concursul „Trofeul Calității”, organizat, în acel an, de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC). Pe 5 mai 2010 DNA i-a trimis în judecată pe Adrian Năstase, pentru luare de mită și șantaj, pe soția acestuia, Daniela Năstase, pentru complicitate la luare de mită și șantaj, și pe fostul inspector general de stat la Inspectoratul de Stat în Construcții, Irina Paula Jianu, pentru dare de mită și spălare bani.

Pe 20 iunie 2012 Adrian Năstase a fost condamnat definitiv, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), la doi ani de închisoare cu executare în dosarul „Trofeul calității". Judecătorii au mai stabilit că Adrian Năstase și ceilalți inculpați sunt obligați să plătească 1,45 milioane euro despăgubiri către Inspectoratul de Stat în Construcții. La data de 30 ianuarie 2013 Inspectoratul de Stat în Construcții a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 executarea silită a lui Adrian Năstase, acesta datorându-i 3.300.000 RON. La data de 1 februarie 2013 Judecătoria Sectorului 1 a aprobat această cerere.

Dosarul „Trofeul calității” a fost instrumentat de la A la Z de procurorul Mariana Alexandru, chiar dacă la final a fost semnat de Dănuț Volintiru.

Cine este procurorul Mariana Alexandru

Mariana Alexandru, candidat la sefia DNA, este procurorul care a instrumentat dosarul Trofelul Calității, descoperind faptele in timp ce instrumenta un alt dosar de corupție al fostului premier, dosarul „Zambaccian”. A condus ambele secții din DNA din poziția de procuror șef adjunct secție.

Mariana Alexandru este unul dintre cei mai titrați procurori din România, fiind primul procuror din istoria României care a reușit să obțînă aviz pentru reținerea și arestarea unui senator, Cătălin Voicu, în anul 2010, dar și a unui judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Florin Costiniu.

Dintre dosarele de răsunet instrumentate de procuror mai amintim dosarele foștilor miniștri Miron Mitrea, Monica Iacob Ritzi, deputatului Florin Popescu, membrului Consiliului Superior al Magistraturii Adrian Toni Neacșu, judecătoarei ÎCCJ Maria David sau procuroarei PÎCCJ Angela Nicolae. A fost procurorul care a decis infirmarea soluției în cazul Gala Bute, care a condus la redeschiderea cercetărilor în anul 2014. Nu a înregistrat nicio achitare în toată cariera.

Din 2005, dosarele referitoare la Adrian Năstase au fost subiect de discuţie la Bruxelles, iar Comisia Europeană a făcut nu o dată referire la soluţionarea cazurilor de corupţie la nivel înalt, în speţă fostul premier PSD şi fost preşedinte al Camerei Deputaţilor. Ambasada SUA transmitea în 2010 că procurorul Mariana Alexandru „a fost foarte eficient”, „construind un caz solid”.

În 2015, Mariana Alexandru a fost selectată de de delegația Uniunii Europene de la Chișinău pentru a oferi asistenţă în domeniul investigării infracțiunilor de corupție, concluziile analizelor sale fiind preluate in modificările legislative din domeniul justiției din Republica Moldova. La scurt timp, procurorii moldoveni au cerut arestarea fostului prim-ministru Vlad Filat. Procurorul Adriana Bețișor explica că există temei pentru a solicita 30 de zile de arest pentru Vlad Filat și că în acest sens este de ajutor și procurorul din România Mariana Alexandru. Ulterior, Filat a fost condamnat.