Se ascute lupta pentru CIOLAN. USR explica de ce nu-l sustine pe Klaus Iohannis: Nu poti sa-ti pui banii pe un cap pe care nu poti sa-l controlezi

Barna Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul USR Radu Mihail a dezvaluit de ce partidul din care face parte l-a desemnat pe Dan Barna in postura de candidat al partidului si fortele anti-PSD nu sustin un candidat unic in persoana lui Klaus Iohannis. Senatorul USR a spus ca ”nu poti sa-ti pui banii pe un cap pe care nu poti sa-l controlezi, nu stii ce e cu el”. „Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. Dan Barna a fost desemnat candidatul USR pentru Cotroceni In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el si o pe ...