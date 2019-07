Se cauta un tradator. Cine sa fie? Ponta sa fie?

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jocurile pentru prezidentiale din acest an se fac in asa fel incat mai multi posibili participanti depind de o tradare. Iar tradatorul de serviciu este nimeni altul decat Victor Ponta. De Victor Ponta depinde Calin Popescu Tariceanu. De Victor Ponta depinde insa si Gabriela Firea. La fel, Viorica Dancila, daca va candida. La mana lui pana la urma sta si Klaus Iohannis. Si culmea e ca insusi partidul Pro Romania poate fi tradat de presedintele sau. Reactia fulger a lui Klaus Iohannis. A stins incendiul din PNL? Intr-o analiza mai ampla am afirmat si am prezentat si argumentele necesare ca Gabriela Firea se afla la mana lui Victor Ponta. Daca va candida. O zi mai tarziu, doamna Firea a si declarat ...