Se solicită demisii în lanț după nenorocirea de la Caracal care a creat indignare și revoltă în toată țara. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului intervine și cere ferm demiterea directorului STS, Sorinel Vasilca, şi a ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu. „APADOR-CH consideră total inacceptabil eşecul localizării recentei victime a unei răpiri (o minoră de 15 ani), The post Se cere demisia șefului STS și a ministrului Comunicațiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.