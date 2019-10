Se cere tribut la Valea Lupului! In mai putin de o saptamana, doua persoane au trecut pe langa moarte, fiind izbite de masini in plin

Accident Valea Lupului Sursa foto Radar Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Recent, doua persoane au fost la un pas de a-si pierde viata la Valea Lupului, din cauza lipsei pasarelelor • In ultimul timp, tot mai multe accidente rutiere grave s-au produs in zona, insa nimeni nu face nimic • Mai mult decat atat, autoritatile au ajuns recent la concluzia ca nu isi permit construirea unor pasarele pietonale Doua femei au fost lovite in Valea Lupului in mai putin de o saptamana. Ieri dimineata, o femeie in varsta de 45 de ani a fost lovita in plin pe o trecere de pietoni. Un echipaj medical a intervenit imediat la fata locului si a transportat-o de urgenta la spital. Sambata trecuta, o alta femeie a fost lovita de o masina, insa aceast ...