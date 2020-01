Se cere verificarea Gabrielei Scutea pentru implicare in elaborarea OUG 13. Colega de asociație a Alexandrei Lancranjan nu neaga

Nominalizarea semnatarei odiosului Protocol PICCJ-SRI din 2009, Gabriela Scutea, pentru functia de procuror general al Romaniei nu este privita cu ochi buni de catre colegii sai, scrie Lumea Justiției. Dovada sunt in acest sens suspiciunile pe care una dintre asociatiile magistratilor activisti le are in legatura cu Scutea, și ea membră în Asociația Mișcarea pentru Apărarea The post Se cere verificarea Gabrielei Scutea pentru implicare în elaborarea OUG 13. Colega de asociație a Alexandrei Lăncrănjan nu neagă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.