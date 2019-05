Se complica lucrurile in Venezuela. Serviciile de informații au inceput arestarile pentru tentativa de lovitura de stat in randul susținatorilor lui Juan Guaido

Opozantul venezuelean Juan Guaido a denunţat miercuri arestarea de către serviciile de informaţii a colaboratorului său apropiat Edgar Zambrano, vicepreşedinte al Adunării Naţionale, relatează AFP preluat de agerpres.

"Alertăm poporul venezuelean şi comunitatea internaţională: regimul l-a ridicat pe prim-vicepreşedintele" Adunării Naţionale, a scris pe Twitter Juan Guaido. "Ei încearcă să desfacă în bucăţi puterea care îi reprezintă pe toţi venezuelenii, dar nu vor reuşi", a adăugat el.



Cu puţin înainte de arestarea sa, Edgar Zambrano a povestit chiar el că agenţi ai SEBIN, serviciul de informaţii, i-au încercuit maşina în faţa sediului partidului său, Acţiunea Democratică.



"Am fost surprinşi de SEBIN. Pentru că am refuzat să ieşim din maşină, au folosit o macara pentru a ne duce forţat la El Helicoide" sediul serviciilor secrete venezuelene, a scris el pe Twitter.



Edgar Zambrano este unul din cei zece deputaţi puşi sub acuzare de Curtea Supremă pentru înaltă trădare şi alte crime, pentru spirjinul lor la tentativa eşuată de revoltă condusă de Juan Guaido la 30 aprilie. Imunitatea sa parlamentară fusese ridicată marţi de Adunarea Constituantă.



Constituanta este unul din cele două parlamente din Venezuela. Înfiinţată în 2017 şi compusă numai din susţinători ai preşedintelui socialist Nicolas Maduro, ea înlocuieşte Adunarea Naţională ale cărei decizii nu mai sunt luate în considerare de executiv.