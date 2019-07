Se continua proiectul aqua park-ului, insa "locația nu este definitiva"

aqua park

Primăria Cluj-Napoca merge mai departe cu ridicarea unui aqua park. Singurul impediment este că primarul Emil Boc nu își asumă o locație pentru viitorul loc de relaxare pentru clujeni. Edilul a anunțat, marți, că specialiștii încă analizează dacă zona anunțată inițial, Gheorgheni-Becaş, pentru construirea aqua parkului este sau nu potrivită. Singurul lucru cert este că proiectul se va face.

„Aqua park se va face la Cluj-Napoca. Am spus că locația aqua park-ului nu este definitivă, bătută în cuie. Am spus că în acest moment analizăm împreună cu proiectanții variante. Dacă observațiile făcute de cetățeni pot fi corectate pe locația existentă sau nu. Sau dacă va fi nevoie, va fi identificată o altă alternativă. Suntem receptivi la orice recomandare și propunere pe care o primim. Din primul moment am discutat cu proiectantul cum să se diminueze toate observațiile legate de distanța toboganelor de primul bloc, reamenajarea întregului ansamblu (…) Eu decid ceea ce este bine pentru oraș după ce mă consult cu specialiștii. Este indubitabil că clujenii au nevoie de aqua park. Negociem, stăm la masă și găsim cea mai bună soluție, care să fie agreată de către clujeni”, a spus primarul Emil Boc.

Una dintre probleme ridicate de cetățeni a fost zgomotul care va fi produs odată ce va fi dat în funcțiune aquaparkul.

„Specialiștilor le-am dat sarcină să măsoare ce sisteme de protecție există, dacă se pot face sisteme de protecție sau nu. Drumul nu se poate face prin Gheorgheni, este corelat cu centura. Se analizează la ce distanță se poate muta aqua parkul față de blocuri ca să nu avem probleme”, a mai precizat Emil Boc.

La începutul lunii martie, zeci de clujeni au protestat în Consiliul Local față de decizia Primăriei de a construi un aquapark în Gheorgheni-Becaş.

Mai mulţi locuitori de la Pata Rât , susţinuţi de societatea civilă, au afişat mesaje în timp ce primarul Emil Boc explica cum va arăta viitoarea investiţie. “Primăria Cluj-Napoca măsoară calitatea vieţii cu specii de peşti şi meduze şi nu cum locuiesc clujenii în acest oraş. Asta vă aduce voturi, domnule Boc?”, au susţinut protestatarii.

Prezenţi la şedinţă, deputatul Adrian Dohotaru, preşedinţi de asociaţii de locatari din cartierul Între Lacuri, dar şi clujenii care locuiesc în vecinătatea investiţiei ce se va ridica, şi-au arătat nemulţumirile faţă de proiect şi au cerut Primăriei să găsească o altă locaţie pentru aquapark.

„Suntem şocaţi că sub geamurile noastre ne trezim cu tobogane”, “Nu e posibil aşa ceva, sub blocuri. Vă rog foarte mult nu ne băgaţi sub geamuri un asemenea proiect”, „Niciun parc de distracţie nu este în oraş. Aşa ceva să băgăm în mijlocul oraşului, neţinând cont de dorinţele oamenilor”, “Un aquapark generează zgomot, nu poţi sta patru luni cu geamul închis, că cineva ţipă în continuu”, au fost câteva din mesajele clujenilor pentru primarul Emil Boc.

La acea vreme, Emil Boc a explicat că este singura locaţie pe care Primăria o deţine, oraşul are nevoie de acest obiectiv și proiectul nu va afecta spaţiul verde.

Sursa: monitorulcj.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.