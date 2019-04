Se dau bani de la stat: cate 2.250 de lei pe luna! Cum se intra in posesia ajutoarelor

Ajutor stat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Muncii a transmis un comunicat prin care anunta acordarea de ajutoare sociale in valoare de 2.250 lei lunar. Banii vor fi acordati persoanelor care angajeaza persoane cu dizabilitati si vor putea fi folositi pentru achizitionarea de dispozitive asistive. Ajutorul se va acorda in fiecare luna, pe o perioada de un an si jumatate. Potrivit comunicatului vor putea fi achizitionate "fotolii rulante electrice personalizate pentru persoane cu handicap locomotor, proteze inteligente pentru cei cu amputatii sau aparate auditive performante pentru persoanele care au deficiente de auz", dar si "programe software si scannere cu ajutorul carora computerele pot scana si citi nevazatorilor&qu ...