Se dau banii de la stat: 'Daca nu se emit aceste decizii, acele persoane pleaca din funcții, oricine ar fi'

Mandatul României la președinția Consiliului UE pare a fi unul reușit in ciuda tuturor criticilor. La 100 de zile de la preluarea președinției Consiliului UE, premierul Viorica Dăncilă a făcut un bilanț al activității României.

Tudorel Toader a declarat joi, dupa discutia avuta la Palatul Victoria, ca premierul Viorica Dancila i-a sugerat sa ia totusi in calcul varianta demisiei.

Replica avocatei Flavia Teodosiu, aparatoarea lui Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Teleorman, judecat in apel de completul de 5 judecatori al ICCJ, la solicitarea DNA de preschimbare a urmatorului termen din 20 mai, este devastatoare. DNA cere ICCJ sa stabileasca un termen de judecata cat mai curand, solicitare care, in opinia avocatei, se circumscrie unei presiuni imense asupra completului.