Se epuizeza resursele PSD?

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD nu este un partid oarecare. El s-a nascut din cenusa Partidului Comunist. A partidului-stat. Iar din decembrie 1989 pana in prezent, a trecut prin transformari si ajustari succesive. A ramas cel mai mare partid din Romania. Si este cel mai mare partid socialist din Europa. Sunt semne insa ca i-a sunat ceasul. Semne pe care trebuie sa le luam in serios. Fie si numai dintr-o singura perspectiva. Cea a interesului national. In acest moment, in Romania, din perspectiva raportului dintre suveranitatea nationala si interesele parteneriatelor din care facem parte, UE si NATO, PSD este singura formatiune politica in al carui program, urmat cu o oarecare consecventa, este inscris discret, dar urmari ...