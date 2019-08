Se fac angajari la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea- Litoral

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, la sediul din Constanţa, strada Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale:-Ecolog- un post. În cadrul Biroului Exploatare Lucrări- UCC şi Siguranţa Construcţiilor Hidrotehnice: proba scrisă în data de 12.09.2019, ora 09:00, şi interviul în data de 18.09.2019, ora 09:00.Condiţii generale de participare:-studii superioare în domeniul ingineria mediului, ştiinţa mediului;-fără vechime în specialitate.-Conducător şalupă- un post în cadrul formaţiei Service Reparaţii: proba practică în data de 12.09.2019, ora 10:00, ţi interviul în data de 18.09.2019, ora 10:00.Condiţii generale de participare:-studii medii, generale;-fără vechime în specialitate;-posesor certificat de conducător ambarcaţiune clasa C şi D.-Agent hidrotehnic- un post în cadrul formaţiei Techirghiol Sud: proba practică în data de 12.09.2019, ora 11:00, şi interviul în data de 18.09.2019, ora 11:00.Condiţii generale de participare:-studii medii, generale;-fără vechime în specialitate.-Mecanic utilaj- un post în cadrul Biroului Formaţiei Intervenţie Rapidă: proba practică în data de 12.09.2019, ora 12:00, şi interviul în data de 18.09.2019, ora 12:00.Condiţii generale de participare:-studii medii, generale;-vechime în specialitate- minimum trei ani;-carnet conducere categoriile B, C şi E.-Mecanic utilaj- un post în cadrul Biroului Formaţiei Service Reparaţii: proba practică în data de 12.09.2019, ora 12:00, şi interviul în data de 18.09.2019, ora 12:00.Condiţii generale de participare:-studii medii, generale;-vechime în specialitate- minimum trei ani;-carnet conducere categoriile B, C şi E.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea- Litoral în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea- Litoral.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea- Litoral şi la telefon 0241/673.036.