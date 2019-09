Se fac arestari in cazul tinerelor rapite din Caracal. Cinci persoane au fost deja ridicate

Arestari Politie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore, joi seara, in cazul fetei de 20 de ani care a fost urcata cu forta intr-o masina in Caracal, judetul Olt. Este vorba de patru barbati si o femeie, au anuntat reprezentantii IPJ Olt. Politistii din Olt au retinut, joi seara, cinci persoane implicate in cazul fetei din Caracal care a fost luata cu forta de pe strada si urcata intr-o masina. „Cu privire la evenimentul produs astazi (joi- n.r.) pe raza municipiului Caracal, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore a cinci persoane sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate”, au transmis reprezentantii IPJ Olt. Este vorba de patru barbati si o femeie. Mama Alexandrei Ma ...