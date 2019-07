Se fac carțile pentru alegerile prezidențiale - Care este oferta lui Dacian Cioloș

Președintele PLUS, Dacian Cioloș a declarat pentru G4Media.ro că își dorește ca alianța USR-PLUS să desemneze, în tandem, candidatul pentru alegerile prezidențiale și pentru funcția de prim-ministru. Conform informațiilor Digi24.ro, la Congresul USR de pe 13 iulie, Dan Barna ar urma să fie desemnat candidat pentru alegerile prezidențiale. Cei din USR se așteaptă ca formațiunea lui Dacian Cioloș să își anunțe susținerea pentru Dan Barna, în timp ce, USR ar urma să fie de acord cu desemnarea premierului din partea PLUS, după parlamentarele de anul viitor.

”Colegii de la USR deja se gândesc să aibă un candidat pentru prezidențiale, ne gândim și noi. Ne gândim nu doar la candidatul pentru prezidențiale, dar și la un candidat pentru postul de premier, în perspectiva în care obiectivul nostru este să formăm o majoritate parlamentară care să poată să guverneze România. Așa încât alianța (USR PLUS – n.red.) va avea un tandem: candidat la prezidențiale și candidat de prim-ministru. Sâmbăta viitoare vom avea Consiliul național al PLUS, care va discuta și procesul de selecție a candidatului PLUS pentru prezidențiale și premier, și apoi cu USR vom stabili acest tandem”, a declarat Cioloș pentru G4Media.ro.

Negocierile dintre cele două partide nu s-au finalizat, motiv de dispută între cele două echipe de negociere fiind împărțirea locurilor pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Totuși, propunerea lui Cioloș, tandem președinte-premier, este împărtășită de marea majoritate a membrilor celor două formațiuni politice.

Președintele grupului parlamentar Renew Europe a mai spus că obiectivul principal este ca cele două partide să asigure o majoritate parlamentară care să guverneze România anul viitor.

Pentru alegerile din 2020, Dacian Cioloș a anunțat că la finalul lunii august vor fi desemnați posibilii candidați PLUS pentru locale și parlamentare.