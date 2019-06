Se fac ultimele pregatiri pentru punerea in functiune a sistemului angiografic unic in tara - FOTO

Echipamentul neurointerventional Bi Plan 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se fac ultimele pregatiri pentru punerea in functiune a sistemului angiografic unic in tara, recent achizitionat de Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Echipa de specialisti, formata din romani si greci, lucreaza la sistemul de comanda al aparatului care a fost deja instalat intr-o incapere cu pereti cu plumb, special amenajata. Pentru cumpararea aparatului, Consiliul Judetean a asigurat suma de 1,5 milioane de euro. Echipamentul neurointerventional Bi-Plan Infinix-i asigura calitatea optima a imaginii, necesara in neurochirurgia interventionala. ”Nu suntem departe de momentul in care specialistii nostri vor folosi pentru diagnosticare acest ...