Se face țandari blocul anti-PSD / SURSE

S-au ascuțit în ultimele luni de zile loviturile dintre PNL și USR. Cu binecuvântare de la Ludovic Orban și Dan Barna. STIRIPESURSE.RO va prezinta, pe scurt, culisele războiului izbucnit pe partea dreaptă a eșichierului politic între partidele vehiculate ca viitori aliați de guvernare.

USR a luat la europarlamentare un scor care a facut partidul sa spere la finala prezidentiala, insa Dan Barna s-a impiedicat in primul tur spre Cotroceni si USR a intrat intr-un con de umbra care a provocat tensiuni in partid: USR-istii au inceput sa se arate unii pe altii cu degetul pentru esecul de la prezidentiale, altii au lansat acuzatii la adresa PLUS.

De toata aceasta situatie a profitat din plin PNL. Dupa ce s-au vazut la guvernare si s-au erijat in partidul care a ingenuncheat PSD, liberalii au pastrat si Cotroceniul prin Klaus Iohannis. Mai departe, au 'confiscat' tema USR cu anticipatele.

Dupa trimiterea PSD in opozitie, PNL si USR nu numai ca nu s-au inteles sa aiba actiuni comune, dar nici macar nu au incercat in mod real sa ajunga la niste acorduri, au spus surse parlamentare din cele doua formatiuni pentru STIRIPESURSE.RO.

In primele luni de guvernare, USR a lansat cateva atacuri `de control' la unii ministri PNL sa vada ce se intampla, dar din masuratorile interne a reiesit ca mutarea nu are niciun efect pentru ca liberalii sunt pe val si pentru moment nu pot fi atinsi. Perioada de miere a guvernarii PNL a durat pana pe la inceputul lunii februarie, cand ar fi inceput sa aiba efect atacurile la PNL.

Asa ca in USR s-a pus la cale un plan. Surse din formatiuni au declarat STIRIPESURSE.RO că în partid s-a stabilit să se meargă pe linia inducerii in opinia publica a ideii unui blat PSD - PNL pentru anticipate. Strategia USR a fost sa stea departe de ultimele convulsii politice si s-au gandit ca daca iese prost, oalele se vor sparge in capul liberalilor si al pesedistilor, care au contribuit la criza politica. USR a pus planul in aplicare si si-a intetit in ultimele săptămâni criticile la adresa liberalilor.

Liberalii au evaluat pericolul ca fiind unul real. Asa ca la audierea miniștrilor PNL, unul din obiectivele liberalilor a fost să întindă USR o capcană, au relatat surse din PNL pentru STIRIPESURSE.RO: liberalii si-au dorit ca USR sa voteze contra si sa-i atace pe ministrii PNL. Calculele pe care si le-a facut PNL au fost ca parlamentarii conduși de Dan Barna să intre în opinia publica ca fiind parte din opoziție și mai aproape de PSD decât de liberali și Klaus Iohannis. 'Daca USR ne injura mai tare ca PSD e foarte bine', au zis surse liberale.

USR-istii au intuit care este planul PNL si s-au abtinut sa voteze contra liberalilor pe banda rulanta, desi initial asa au vrut sa faca.

In acest moment atat PNL cat si USR incearca sa puna pe fruntea celuilalt stampila PSD.

Cine o sa fie mai convingator va avea castiguri importante, spun surse din ambele partide: in mediul rural, doar PNL duce o lupta la baioneta cu PSD pentru electorat, insa in mediul urban, in special in urbanul mare, acolo unde se afla cel mai mare bazin electoral pentru dreapta si unde in acelasi timp e si cel mai mare absenteism, PNL are emotii in fata USR.

S-a stabilit in PNL sa fie evitate pe cat posibil la locale intelegeri cu USR.

Subiectul USR s-a discutat si la Vila Lac, in prezenta lui Klaus Iohannis. S-a stabilit ca PNL sa ignore atacurile USR pentru ca liberalii sunt partidul mai mare si USR cauta conflictul ca sa creasca in sondaje, spun liberalii.

Ludovic Orban a declarat joi ca USR se comporta ca PSD, iar Dan Barna l-a criticat pe Klaus Iohannis pentru semnarea decretelor de numire a sefilor de la Parchet, DNA, DIICOT.