Se implinesc 7 ani de la decesul regizorului Sergiu Nicolaescu

s-a născut la data de 13 aprilie 1930, la, și a decedat la data de 3 ianuarie 2013 la, scrie Wikipedia.org.A fost un regizor, scenarist, actor și, după 1989, politician român. Este de departe cel mai prolific și mai vizionat regizor român din toate timpurile: 54 filme, plus 27 coproducții și peste 1 miliard de spectatori (majoritatea din, dar și 130 milioane de spectatori din).Pe 30 mai 2015 Sergiu Nicolaescu a primit postum, în semn de recunoaștere și respect, o stea pedin București.Cu această ocazie, actorula adus un omagiu marelui regizor: "Pe Sergiu Nicolaescu, ultraperfecționist, sever, profesionist de excepție, l-a cunoscut întreaga suflare artistică a României și, de ce nu, a, să nu uităm filmele sale cu marii actori ai lumii".Sergiu Nicolaescu a debutat "fulminant" in filmele de lung metraj cu o "co-producție monumentală, cu filmul", constata Grid Modorcea.Acesta continuă: "Sergiu Nicolaescu este primul cineast român care introduce în filmul românesc luptele dintre armate, mari armate, ca în legende. De fapt el reînnoadă un fir istoric, cel început cu Independența României (1912)."A devenit cunoscut prin mega-producții istorice ca, precum și pentru seria de filme polițiste centrate în jurul personajului fictivNicolaescu a interpretat de asemenea rolul ilegalistului comunistîn serialul de propagandă(1973).Un alt gen predilect al lui Nicolaescu a fost filmul de război, pentru care a folosit adesea efectiveleca figurație.Stilul său regizoral este caracterizat de o tendință bombastică spre auto-înscenare, Nicolaescu jucând adesea eroii principali ai filmelor pe care le regiza (seriaetc)., criticul de film al revisteiscria despre Nicolaescu în rolul luie doar o altă fantezie de-a lui Nicolaescu despre sine, cum era și prințul lui din(care la un moment dat se declara «un model vetust», înțelegînd prin asta că e prea mare pentru spiritele meschine ale generațiilor mai tinere) sau comisarul lui dinl (care la rândul lui se prezenta ca un anacronism, înțelegînd prin asta că oameni de calibrul lui nu se mai fac).În fanteziile lui, el a fost întotdeauna the king - de fapt,: un uriaș care e singurul din specia sa, care, supraviețuind, a ajuns într-un timp care nu e timpul său, într-o lume care nu-l mai vrea”.