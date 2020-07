Se inaspresc masurile anti-COVID in țarile europene

Autorităţile din mai multe ţări europene şi-au înăsprit în ultimele săptămâni măsurile în urma unei accelerări a contaminărilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2, în faţa ameninţării unui al doilea val COVID-19, relatează AFP, care prezintă principalele măsuri. SPANIA – înregistrează în medie 1.738 de contaminări zilnice în ultima săptămână, cu 92% mai multe decât săptămâna anterioară. […] The post Se înăspresc măsurile anti-COVID în țările europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.