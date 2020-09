Se inchid din nou restaurantele. Vezi in ce localitați din Romania

Odată cu creşterea numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, marţi după-amiază au fost anunțate noi restricții pe care cetățenii trebuie să le suporte. Restaurantele, cafenelele și cazinourile din Petroșani și din alte 11 localități din județul Hunedoara se închid din cauza atingerii pragului de pericol privind infectarea cu virusul SARS CoV-2. Decizia a fost […] The post Se închid din nou restaurantele. Vezi în ce localități din România appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.